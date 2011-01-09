Граммотно читаю, граммотно пишу, к работе отношусь ответственно.

Я, Абдуллина Диана, 1990 года рождения, родилась в городе Ташкенте Республики Узбекистан. В 2009 году окончила лицей компьютерных технологий с углублённым изучением английского языка, в 2009 году поступила в Национальный Университет Узбекистана на факультет экономики по направлению управление бизнесом, в связи с замужеством проучилась 1 курс и переехала на постоянное место жительство в Россию, в данный момент ищу работу в интернете. Увлекаюсь языками, физико-математическими дисцеплинами и информационными технологиями. Трудолюбивая,целеустремлённая и ответственная. Надеюсь, что моё резюме произведёт на вас положительное впечатление.