3D Моделлер
Создание 3D-моделей для визуализации
Создание 3D-моделей для печати
Создание 3D-моделей для анимации
Создание или оптимизация 3D-моделей для внедрения в игровой движок
Оптимизация 3D-моделей
Работаю в 3Ds Max, Corona Render, Blender, Substance Painter, Marmoset Toolbag
Связаться со мной:
e-mail: [email protected]
telegram: @DianaAkulova
Я против войны в Украине!
Портфолио
- 3D Персонаж из мультфильма1 просмотр
- 3D Модель дома из мультфильма1 просмотр
- Интерьер в японском стиле1 просмотр
- 3D модели гранат1 просмотр
- Оптимизация 3D моделей4 просмотра
- 3D Персонаж из мультфильма 21 просмотр
- 3D Альпака1 просмотр
- 3D Пингвин4 просмотра
- 3D модель Робот-собака4 просмотра
- 3D модель избы4 просмотра
- 3D Домик с НЛО1 просмотр
- Комната с диваном1 просмотр