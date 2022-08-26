DianaAkulova

Диана DianaAkulova

 
24 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
3D Моделлер

Создание 3D-моделей для визуализации

Создание 3D-моделей для печати

Создание 3D-моделей для анимации

Создание или оптимизация 3D-моделей для внедрения в игровой движок

Оптимизация 3D-моделей

Работаю в 3Ds Max, Corona Render, Blender, Substance Painter, Marmoset Toolbag

Связаться со мной:

e-mail: [email protected]

telegram: @DianaAkulova

3ds Max