Высшее образование по специальности "Журналистика", уровень знания английского языка Upper-intermediate и огромное желание работыть и улучшать свои навыки.

Опыт работы в Adobe Photoshop, Lightroom - 6 лет, в связи с интересом к фотоискусству со сторон предпродакшна, продакшна и соответственно постпродакшна (занимаюсь фотографией и видеосъемкой на достойном уровне около 3-х лет).

Выступала в качестве журналиста-корреспондента в нескольких издательствах, а также работала на международном портале USAOne, где писала статьи на русском и английском языках.

Есть опыт работы дизайнером (создание дизайна сайта, баннеров, контекстной рекламы, визиток и т.п.).

Буду рада сотрудничеству!