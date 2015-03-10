Образование
2013-2018
Казанский (Приволжский) Федеральный университет, факультет иностранных языков, специальность: Лингвистика (перевод и переводоведение).
2004-2009
ГАОУ СПО Набережночелнинский педагогический колледж, факультет иностранных языков, специальность: преподаватель иностранных языков (английский).
Опыт работы
февраль 2014 по настоящий момент
фриланс: переводы, репетитор английского языка.
сентябрь 2013-январь 2014
ООО "Школа иностранных языков "Эллада", преподаватель английского языка.
декабрь 2011-март 2012
ЧОУ ДО "LC School", преподаватель английского языка
март 2012-август 2013
ООО "Сити Центр", администратор.
Помимо этого, во время учебы работала устным переводчиком в футбольном лагере "Soccer Cross Camp" в Набережных Челнах и г. Лениногорск.
Ключевые навыки
Английский язык - свободно владею; опытный пользователь ПК.
Качества
Ответственность, исполнительность, энергичность, стрессоустойчивость.