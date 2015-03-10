Письменный перевод с английского языка на русский, с русского на английский.

Образование

2013-2018

Казанский (Приволжский) Федеральный университет, факультет иностранных языков, специальность: Лингвистика (перевод и переводоведение).

2004-2009

ГАОУ СПО Набережночелнинский педагогический колледж, факультет иностранных языков, специальность: преподаватель иностранных языков (английский).

Опыт работы

февраль 2014 по настоящий момент

фриланс: переводы, репетитор английского языка.

сентябрь 2013-январь 2014

ООО "Школа иностранных языков "Эллада", преподаватель английского языка.

декабрь 2011-март 2012

ЧОУ ДО "LC School", преподаватель английского языка

март 2012-август 2013

ООО "Сити Центр", администратор.

Помимо этого, во время учебы работала устным переводчиком в футбольном лагере "Soccer Cross Camp" в Набережных Челнах и г. Лениногорск.

Ключевые навыки

Английский язык - свободно владею; опытный пользователь ПК.

Качества

Ответственность, исполнительность, энергичность, стрессоустойчивость.