DianaKritsckaya

Верстальщик Landing Page в короткие сроки
Ориентированный на результат, высокомотивированный и быстроразвивающийся создатель (верстальщик) сайтов с опытом работы менее полугода. Основными технологиями являются HTML, CSS и язык программирования JavaScript. Обладаю усидчивостью и стремлением к получению наилучшего результата при выполнении работы.
Ключевые технологии и средства: HTML5, CSS2-3, Flex, Bootstrap, Adaptive, jQuery, jQueryUI, JavaScript, DOM, Font-awesome, PHPStorm, Photoshop.
Рабочий опыт включает в себя:
- Выяснение требований у заказчика;
- Работа по предоставленному ТЗ;
- Соблюдение жестких сроков и дедлайнов;
- Командная работа с дизайнером;
- Тестирование созданных продуктов на наличие ошибок;
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