DianaKritsckaya

Верстальщик Landing Page в короткие сроки

Ориентированный на результат, высокомотивированный и быстроразвивающийся создатель (верстальщик) сайтов с опытом работы менее полугода. Основными технологиями являются HTML, CSS и язык программирования JavaScript. Обладаю усидчивостью и стремлением к получению наилучшего результата при выполнении работы.

Ключевые технологии и средства: HTML5, CSS2-3, Flex, Bootstrap, Adaptive, jQuery, jQueryUI, JavaScript, DOM, Font-awesome, PHPStorm, Photoshop.

Рабочий опыт включает в себя:

- Выяснение требований у заказчика;

- Работа по предоставленному ТЗ;

- Соблюдение жестких сроков и дедлайнов;

- Командная работа с дизайнером;

- Тестирование созданных продуктов на наличие ошибок;