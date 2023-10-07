DianaKydyrgali

Набор текста с изображения, PDF формата а так же видео и аудио

Перепечатка текста, быстро и качественно. Картинки, фото или отсканированный материал и других источников. Работаю с текстом на русском и казахском языке.



Печать с книжных носителей, ввод цифровой и текстовой документации, графических файлов в текстовый документ.



В рамках этого кворка вы получаете текст в формате Word . Настроена на долгосрочное сотрудничество.



При сотрудничестве со мной вы получите: Вежливое и комфортное общение, Продуктивный рабочий процесс, в качественном и быстром выполнении всех работ.