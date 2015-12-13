Опыт работы:
01. 2013 – 01.2015
Текстовые биржи.
Должность: Копирайтер
Обязанности:
- написание статей на различную тематику, а также сценариев к мероприятиям.
2011-2014
Детский Оздоровительный Лагерь при Министерстве Обороны Республики Узбекистан
Должность: Заместитель начальника лагеря
Обязанности:
- подбор и консультация педагогов и другого персонала для работы в ДОЛ
- организация и контроль работы педагогического состава
01.2011 - 09.2011
Средняя школа 27
Должность: преподаватель истории и права
2006 – 2011
Детский Оздоровительный Лагерь при Министерстве Обороны Республики Узбекистан
Должность: Организатор массовых мероприятий
Обязанности:
- организация и проведение массовых детских мероприятий- подбор персонала для работы с детьми
- контроль работы вожатых,спорт. инструкторов и другого персонала
04.2010 - 12.2010
Торговый дом Union Space (магазины Di Sport)
Профиль организации: Розничная торговля брендовой спортивной одеждой
Должность: Байер (специалист по закупкам)
Обязанности:
- формирование ассортимента магазина;
- закупка новых коллекций одежды;
- анализ общих продаж;
- проведение переговоров с иностранными поставщиками;
- налаживание контактов с новыми поставщиками;
- составление планов продаж
- разрабатывание скидочных систем и акций;
- организация торговли;- личное руководство продавцами.
- контроль за оформлением витрин и торгового зала
01.2010 – 04.2010
МагазинDi Sport
Должность: Продавец – консультант
Обязанности:
- Помощь покупателям в выборе товара;
- Консультирование покупателей по ассортименту и размерам
;- Подготовка товара к продаже;
- Участие в оформлении витрин и зала магазина.
06.2009 -01.2010
ИП «Тemsan makina»
Профиль организации:
Установка вентиляционных систем на текстильные предприятия
Должность: Офис– менеджер
Обязанности:
- Работа с базой данных
- Оформление документов(аккредитация фирмы, оформление документов в МИДе, ОВИРе)
08.2008 – 06.2009
Средняя школа 27
Должность: Преподаватель истории и права
Образование:
2004 – 2008 гг.
Ташкентский Государственный Институт Востоковедения
Факультет: Англо – Турецкая филология
Квалификация: Филолог
2002 г. Компьютерные курсы «Microsoft Office» Диплом от Microsoft
Профессиональные навыки и знания:
- организация работы в коллективе;
- навыки управления персоналом;
- знание различных технологий продаж;
- опыт ведения переговоров
;- опытный пользователь ПК (составление планов и отчётов, работа с Exel, Word,Outlook и т.д. ).
Знание языков:
- английский язык: разговорный уровень;
- узбекский язык: начальный уровень;
-турецкий язык: начальный уровень.
Прочее:
- ответственность;
- коммуникабельность,
-активная жизненная позиция;
- целеустремлённость;
- способность к быстрому обучению;
- стремление к развитию и профессиональному росту;
- с 2002 по 2013 гг. работа на международных теннисных турнирах Tashkent Open, Asia Cup, Davis Cup,Кубок Президента в качестве судьи.