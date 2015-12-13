DianaN

Диана DianaN

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Всегда рада сотрудничеству!

Опыт работы: 

01. 2013 – 01.2015          

Текстовые биржи.

Должность:      Копирайтер

Обязанности:

- написание статей на различную тематику, а также сценариев к мероприятиям. 

2011-2014                          

Детский Оздоровительный Лагерь при Министерстве Обороны Республики Узбекистан

Должность:                         Заместитель начальника лагеря

Обязанности:

- подбор и консультация педагогов и другого персонала для работы в ДОЛ

- организация и контроль работы педагогического состава 

01.2011  - 09.2011                  

Средняя  школа 27

Должность:                           преподаватель истории и права 

2006 – 2011                           

Детский Оздоровительный Лагерь при Министерстве Обороны Республики Узбекистан

Должность:                          Организатор массовых мероприятий

Обязанности:

- организация и проведение массовых детских мероприятий- подбор персонала для работы с детьми

- контроль работы вожатых,спорт. инструкторов и другого персонала 

04.2010  - 12.2010                 

Торговый дом Union Space (магазины  Di Sport)    

Профиль организации:           Розничная торговля брендовой спортивной одеждой

Должность:                            Байер (специалист по закупкам)

Обязанности:

- формирование ассортимента магазина;

- закупка новых коллекций одежды;

- анализ общих продаж;

- проведение переговоров с иностранными поставщиками;

- налаживание контактов с новыми поставщиками;

- составление планов продаж

- разрабатывание скидочных систем и акций;

-  организация торговли;-  личное руководство продавцами.

- контроль за оформлением витрин и  торгового зала 

01.2010 – 04.2010                       

МагазинDi Sport

Должность:                              Продавец – консультант

Обязанности:

- Помощь покупателям в выборе товара;

- Консультирование покупателей по ассортименту и размерам

;- Подготовка товара к продаже;

- Участие в оформлении витрин и зала магазина. 

06.2009 -01.2010                             

ИП  «Тemsan makina»

Профиль организации:                 

Установка вентиляционных систем на текстильные предприятия

Должность:                                   Офис– менеджер

Обязанности:

- Работа с базой данных

- Оформление документов(аккредитация фирмы, оформление документов в МИДе, ОВИРе) 

08.2008 – 06.2009                         

Средняя школа 27 

Должность:                                  Преподаватель истории и права   

Образование: 

2004 – 2008 гг.                               

Ташкентский Государственный Институт Востоковедения

Факультет:                                     Англо – Турецкая филология

Квалификация:                               Филолог 

2002 г.                                               Компьютерные курсы «Microsoft Office»                                                         Диплом от Microsoft 

Профессиональные навыки и знания:

- организация работы в коллективе;

- навыки управления персоналом;

- знание различных технологий продаж;

- опыт ведения переговоров

;- опытный пользователь ПК (составление планов и отчётов, работа с Exel, Word,Outlook и т.д. ). 

Знание языков:

- английский язык: разговорный уровень;

- узбекский язык: начальный уровень;

-турецкий язык: начальный уровень. 

Прочее:

- ответственность;

- коммуникабельность,

-активная жизненная позиция;

- целеустремлённость;

- способность к быстрому обучению;

- стремление к развитию и профессиональному росту;

- с 2002 по 2013 гг. работа на международных теннисных турнирах Tashkent Open, Asia Cup, Davis Cup,Кубок Президента в качестве судьи.