Всегда рада сотрудничеству!

Опыт работы:

01. 2013 – 01.2015

Текстовые биржи.

Должность: Копирайтер

Обязанности:

- написание статей на различную тематику, а также сценариев к мероприятиям.

2011-2014

Детский Оздоровительный Лагерь при Министерстве Обороны Республики Узбекистан

Должность: Заместитель начальника лагеря

Обязанности:

- подбор и консультация педагогов и другого персонала для работы в ДОЛ

- организация и контроль работы педагогического состава

01.2011 - 09.2011

Средняя школа 27

Должность: преподаватель истории и права

2006 – 2011

Детский Оздоровительный Лагерь при Министерстве Обороны Республики Узбекистан

Должность: Организатор массовых мероприятий

Обязанности:

- организация и проведение массовых детских мероприятий- подбор персонала для работы с детьми

- контроль работы вожатых,спорт. инструкторов и другого персонала

04.2010 - 12.2010

Торговый дом Union Space (магазины Di Sport)

Профиль организации: Розничная торговля брендовой спортивной одеждой

Должность: Байер (специалист по закупкам)

Обязанности:

- формирование ассортимента магазина;

- закупка новых коллекций одежды;

- анализ общих продаж;

- проведение переговоров с иностранными поставщиками;

- налаживание контактов с новыми поставщиками;

- составление планов продаж

- разрабатывание скидочных систем и акций;

- организация торговли;- личное руководство продавцами.

- контроль за оформлением витрин и торгового зала

01.2010 – 04.2010

МагазинDi Sport

Должность: Продавец – консультант

Обязанности:

- Помощь покупателям в выборе товара;

- Консультирование покупателей по ассортименту и размерам

;- Подготовка товара к продаже;

- Участие в оформлении витрин и зала магазина.

06.2009 -01.2010

ИП «Тemsan makina»

Профиль организации:

Установка вентиляционных систем на текстильные предприятия

Должность: Офис– менеджер

Обязанности:

- Работа с базой данных

- Оформление документов(аккредитация фирмы, оформление документов в МИДе, ОВИРе)

08.2008 – 06.2009

Средняя школа 27

Должность: Преподаватель истории и права

Образование:

2004 – 2008 гг.

Ташкентский Государственный Институт Востоковедения

Факультет: Англо – Турецкая филология

Квалификация: Филолог

2002 г. Компьютерные курсы «Microsoft Office» Диплом от Microsoft

Профессиональные навыки и знания:

- организация работы в коллективе;

- навыки управления персоналом;

- знание различных технологий продаж;

- опыт ведения переговоров

;- опытный пользователь ПК (составление планов и отчётов, работа с Exel, Word,Outlook и т.д. ).

Знание языков:

- английский язык: разговорный уровень;

- узбекский язык: начальный уровень;

-турецкий язык: начальный уровень.

Прочее:

- ответственность;

- коммуникабельность,

-активная жизненная позиция;

- целеустремлённость;

- способность к быстрому обучению;

- стремление к развитию и профессиональному росту;

- с 2002 по 2013 гг. работа на международных теннисных турнирах Tashkent Open, Asia Cup, Davis Cup,Кубок Президента в качестве судьи.