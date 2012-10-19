DianaP

Диана Приймак DianaP

 
47 летКазахстан/Павлодар
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Опыт работы в изданиях и рекламных агентствах - 15 лет.

Опыт работы дизайнером - 9 лет, арт-директором 5 лет, руководителем рекламного агентства - 1 год.

Образование: художественная школа, курсы художников-оформителей, павлодарский государственный университет, курсы повышения квалификации руководителей и менеджеров

Дополнительная информация: художественные способности, опыт работы с кадрами, умение вести документацию, опыт ведения проектов, долговременное сотрудничество с государственными и частными организациями.

Портфолио: www.infomarket.kz

Портфолио
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Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $250
от 15 дней
#645
Анимация
нет отзывов
от $150
от 7 дней
#1175
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $175
от 7 дней
#1347
Дизайн продукции
нет отзывов
от $350
от 20 дней
#1984
Наружная реклама
нет отзывов
от $120
от 7 дней
#2053
Фирменный стиль
нет отзывов
от $250
от 15 дней
#2110
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $120
от 7 дней
#2160
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $120
от 7 дней
#3026
Баннеры
нет отзывов
от $120
от 7 дней
#3644
Обработка фотографий
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#4367
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $350
от 15 дней
#4963
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $350
от 20 дней
#5976
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