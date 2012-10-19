Опыт работы в изданиях и рекламных агентствах - 15 лет.

Опыт работы дизайнером - 9 лет, арт-директором 5 лет, руководителем рекламного агентства - 1 год.

Образование: художественная школа, курсы художников-оформителей, павлодарский государственный университет, курсы повышения квалификации руководителей и менеджеров

Дополнительная информация: художественные способности, опыт работы с кадрами, умение вести документацию, опыт ведения проектов, долговременное сотрудничество с государственными и частными организациями.

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