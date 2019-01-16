DianaPotapova85

Нужна реклама Вашему сайту?

Сделаю настройку рекламы сайта, чтобы Ваша рекламная компания приносила прибыль!

Ваше объявление будет показано по конкретному поисковому запросу, который соответствует Вашему товару или услуге.

Создам аккаунт в системе Яндекс.Директ;

Изучу конкурентов и проанализирую их предложения;

Подберу ключевые слова;

Напишу уникальные объявления;

Установлю начальные параметры и запущу тестовую рекламную компанию;

Проведу анализ и оценю эффективность рекламы:

- ключевых фраз

- объявлений,

- рекламных площадок,

- времен показа,

- регионов показа,

- стратегии показа;

По проведенному анализу, проведу оптимизирую рекламной кампании;