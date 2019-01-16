DianaPotapova85

Нужна реклама Вашему сайту?
Сделаю настройку рекламы сайта, чтобы Ваша рекламная компания приносила прибыль!
Ваше объявление будет показано по конкретному поисковому запросу, который соответствует Вашему товару или услуге.
- Создам аккаунт в системе Яндекс.Директ;
- Изучу конкурентов и проанализирую их предложения;
- Подберу ключевые слова;
- Напишу уникальные объявления;
- Установлю начальные параметры и запущу тестовую рекламную компанию;
- Проведу анализ и оценю эффективность рекламы:
- объявлений,
- рекламных площадок,
- времен показа,
- регионов показа,
- стратегии показа;
- По проведенному анализу, проведу оптимизирую рекламной кампании;
- Скорректирую ставки;
- Оставлю самые эффективные варианты;
- Предоставлю Вам отчет, дам рекомендации по сайту и Вашим предложениям;
- После проведения тестирования и оптимизации рекламной кампании, запущу ее в работу.
Действие аккаунта приостановлено!