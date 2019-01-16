DianaPotapova85

Диана DianaPotapova85

 
38 летРоссия/Пермь
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Нужна реклама Вашему сайту?

Сделаю настройку рекламы сайта, чтобы Ваша рекламная компания приносила прибыль!

Ваше объявление будет показано по конкретному поисковому запросу, который соответствует Вашему товару или услуге. 

  • Создам аккаунт в системе Яндекс.Директ;
  • Изучу конкурентов и проанализирую их предложения;
  • Подберу ключевые слова;
  • Напишу уникальные объявления;
  • Установлю начальные параметры и запущу тестовую рекламную компанию;
  • Проведу анализ и оценю эффективность рекламы:
- ключевых фраз

- объявлений,

-  рекламных площадок,

- времен показа,

- регионов показа,

- стратегии показа;

  • По проведенному анализу, проведу оптимизирую рекламной кампании;
  • Скорректирую ставки;
  • Оставлю самые эффективные варианты;
  • Предоставлю Вам отчет,  дам рекомендации по сайту и Вашим предложениям;
  • После проведения тестирования и оптимизации рекламной кампании, запущу ее в работу.
Готова в дальнейшем сопровождать и оптимизировать Вашу рекламную кампанию.
Рекламная кампания