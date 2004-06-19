DianaTanirovaa

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Меня зовут Диана, мне 19 лет. Я талантливый веб-дизайнер и графический дизайнер. Я эксперт в разработке эффективных и привлекательных дизайнов для веб-сайтов, приложений и других цифровых продуктов. Мой стиль сочетанет в себе креативность функциональность в использовании, чтобы обеспечить высокую конверсию и удовлетворенность пользователей.

Ответственность:

Готова приступить уже

Всегда довожу дело до конца

Не нарушаю сроков

Всегда на связи

Делаю:

Дизайн сайтов, креативы, логотипы, дизайн, приложений и интерфейсов

Инструменты:

Figma, Photoshop, Illustrator, Corel draw

Свазь: