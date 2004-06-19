DianaTanirovaa

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Меня зовут Диана, мне 19 лет. Я талантливый веб-дизайнер и графический дизайнер. Я эксперт в разработке эффективных и привлекательных дизайнов для веб-сайтов, приложений и других цифровых продуктов. Мой стиль сочетанет в себе креативность функциональность в использовании, чтобы обеспечить высокую конверсию и удовлетворенность пользователей.
Ответственность:
Готова приступить уже
Всегда довожу дело до конца
Не нарушаю сроков
Всегда на связи
Делаю:
Дизайн сайтов, креативы, логотипы, дизайн, приложений и интерфейсов
Инструменты:
Figma, Photoshop, Illustrator, Corel draw
Свазь:
E-mail: [email protected]
Telegram: whos_di