DianaTymchyk

Ольга-Диана Тимчик DianaTymchykDianaTymchyk
22 годаУкраина/Хуст
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Ищу роботу перевода или набора текстов в Microsoft Office Word
Образование:
С 2018 года по настоящее время учусь в Мукачевском государственном университете по специальности "Английский язык и зарубежная литература".
Навыки:
- пользование Microsoft Office
- владение английским, русским и украинским языками.
- настойчивость
- пунктуальность
- целеустремленность
- коммуникабельность
- организованность
- ответственность
- способность к обучению