DianaTymchyk

Ищу роботу перевода или набора текстов в Microsoft Office Word

Образование:

С 2018 года по настоящее время учусь в Мукачевском государственном университете по специальности "Английский язык и зарубежная литература".

Навыки:

пользование Microsoft Office

владение английским, русским и украинским языками.

Сильные стороны: