DianaTymchyk

Ольга-Диана Тимчик DianaTymchyk

 
22 годаУкраина/Хуст
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Ищу роботу перевода или набора текстов в Microsoft Office Word

Образование:

С 2018 года по настоящее время учусь в Мукачевском государственном университете по специальности "Английский язык и зарубежная литература".

Навыки:

  • пользование Microsoft Office
  • владение английским, русским и украинским языками.
Сильные стороны:

  • настойчивость
  • пунктуальность
  • целеустремленность
  • коммуникабельность
  • организованность
  • ответственность
  • способность к обучению