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Диана Галимова
Diana_960
Diana_960
27 лет
Россия
/
Москва
4 года на
фриланс
-бирже
Была
4 года назад
Графический дизайнер
Создание визиток, буклетов, реставрация старых фотографий, верстка.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
Все категории
Фирменный стиль
86 просмотров
Реставрация
74 просмотра
Создание визиток
40 просмотров
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$10/час
от $10
от 1 часа
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