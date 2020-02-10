Diana_960

Диана Галимова Diana_960

 
27 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Графический дизайнер

Создание визиток, буклетов, реставрация старых фотографий, верстка.

Портфолио
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$10/час
от $10от 1 часа
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