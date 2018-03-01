Diana_Arkhipova

Иллюстрации / Логотипы / Фирменный стиль / Полиграфия
Контакты:
эл.почта: [email protected]
Skype: dianaarkhipova.email
Занимаю разработкой логотипов, элементов фирменного стиля, упаковок, этикеток, баннеров, флаеров, листовок, вывесок, визиток, всей полиграфии, оформлением книг, созданием иллюстраций и т.д.
Качественно и с душой!)
Стоимость работы:
Обсуждается после предоставленного Вами задания.
* В случае, если созданный для вас дизайн-макет (иллюстрацию, логотип и т.п.) нельзя опубликовать в моем портфолио, стоимость увеличивается на 50%. Это обговаривается заранее.
Условия сотрудничества:
1. Предоставление задания (в письменной форме, на эл.почту [email protected])
2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения.
3. Внесение предоплаты (50% от суммы заказа).
Обратите внимание: оплату комиссий за перевод денежных средств осуществляет Заказчик.
Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.
4. В течении утвержденного срока мною отправляется превью сделанной работы на согласование.
5. Внесение корректировок (если возникнет в этом необходимость), согласование работы.
6. Оплата остатка суммы за работу.
7. Отправка исходников (после 100% оплаты работы)
8. Обмен отзывами.
Способы оплаты:
• WebMoney
• Яндекс.Деньги
• Безналичный перевод на расчетный счет
(комиссия оплачивается Заказчиком)
Обо мне:
• Образование: высшее архитектурное
• Характеристики: индивидуальный подход, ответственность, универсальность, работа на результат