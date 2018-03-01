Diana_Arkhipova

Графический дизайн / Иллюстрации

Иллюстрации / Логотипы / Фирменный стиль / Полиграфия

Контакты:

эл.почта: [email protected]

Skype: dianaarkhipova.email

Занимаю разработкой логотипов, элементов фирменного стиля, упаковок, этикеток, баннеров, флаеров, листовок, вывесок, визиток, всей полиграфии, оформлением книг, созданием иллюстраций и т.д.

Качественно и с душой!)

Стоимость работы:

Обсуждается после предоставленного Вами задания.

* В случае, если созданный для вас дизайн-макет (иллюстрацию, логотип и т.п.) нельзя опубликовать в моем портфолио, стоимость увеличивается на 50%. Это обговаривается заранее.

Условия сотрудничества:

1. Предоставление задания (в письменной форме, на эл.почту [email protected])

2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения.

3. Внесение предоплаты (50% от суммы заказа).

Обратите внимание: оплату комиссий за перевод денежных средств осуществляет Заказчик.

Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.

4. В течении утвержденного срока мною отправляется превью сделанной работы на согласование.

5. Внесение корректировок (если возникнет в этом необходимость), согласование работы.

6. Оплата остатка суммы за работу.

7. Отправка исходников (после 100% оплаты работы)

8. Обмен отзывами.

Способы оплаты:

• WebMoney

• Яндекс.Деньги

• Безналичный перевод на расчетный счет

(комиссия оплачивается Заказчиком)

Обо мне:

• Образование: высшее архитектурное

• Характеристики: индивидуальный подход, ответственность, универсальность, работа на результат