Diana_Karnauh

Диана Diana_Karnauh

 
28 летРоссия/Хабаровск
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайнер

Здравствуйте, меня зовут Диана.

Основное направление моей деятельности - графический дизайн.

Воплощу идеи в жизнь:

- оформление презентаций

- баннера для наружной рекламы

- создание логотипа

- листовки, сертификаты, визитки, афиши

- открытки

- инфографика

Буду рада сотрудничеству!

e-mail.ru: [email protected]

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