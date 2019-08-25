Дизайнер
Здравствуйте, меня зовут Диана.
Основное направление моей деятельности - графический дизайн.
Воплощу идеи в жизнь:
- оформление презентаций
- баннера для наружной рекламы
- создание логотипа
- листовки, сертификаты, визитки, афиши
- открытки
- инфографика
Буду рада сотрудничеству!
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Портфолио
- Интерьер квартиры г. Хабаровск, ул. Трехгорная99 просмотров
- Логотип и визитка109 просмотров
- Иконки для автосервиса224 просмотра
- Вывеска для столовой106 просмотров
- Логотип для салона81 просмотр