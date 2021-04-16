Действительно современный дизайн

Здравствуйте! Меня зовут Диана Макаева, я дизайнер широкого профиля. Современного, лаконичного и яркого дизайна, без душка 2000-х.

Вот что я умею: делаю прототипы сайтов (UX/UI) и собираю их на Тильде, верстаю многостраничные альбомы, превращаю сложные аналитические схемы в понятные и красивые. Занимаюсь 3d-motion (cinema 4d), делаю визуализации, логотипы.

Портфолио по ссылке: https://www.figma.com/proto/ZlrCv2IZkb8f6kjsfv2q9i/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0?page-id=0%3A1&node-id=1%3A2&scaling=min-zoom