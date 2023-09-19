Перевод текста | Монтаж видео | Создание презентаций / дизайн карточек для маркет плейсов

Всем Привет! Меня зовут Диана!

Занимаюсь переводом текстов английский-русский, русский- английский, итальянский-английский, русский-итальянский, английский-итальянский. Работаю с документами, веб-сайтами, академическими текстами и многими другими. Так же являюсь копирайтером, создаю увлекательные статьи, отзывы и описание продуктов.

Помимо этого, занимаюсь созданием видео для TikTok, Instagram. Монтирую в программе CupCat, VN, Final Cut. Монтирую готовый материал, либо могу снимать сама. Работаю с брендами для создания продающих фотографий и видео.

Создание презентаций, дизайн карточек для маркетплейсов - все это я могу создать в короткие сроки, которые будут оговариваться в зависимости от объема работы.

Работая со мной, вы получаете:

свободное время, тк не нужно тратить его на выполнение дополнительных задач;

эстетичные тематические видео и качественный визуал для ваших презентации и маркетплейсов;

профессиональный подход в работе, я уважаю и ценю ваше время;

высококачественную работу с текстом, соответствующую вашим требованиям

За более подробной информацией обращайтесь в личные сообщения!