Всем Привет! Меня зовут Диана!
Занимаюсь переводом текстов английский-русский, русский- английский, итальянский-английский, русский-итальянский, английский-итальянский. Работаю с документами, веб-сайтами, академическими текстами и многими другими. Так же являюсь копирайтером, создаю увлекательные статьи, отзывы и описание продуктов.
Помимо этого, занимаюсь созданием видео для TikTok, Instagram. Монтирую в программе CupCat, VN, Final Cut. Монтирую готовый материал, либо могу снимать сама. Работаю с брендами для создания продающих фотографий и видео.
Создание презентаций, дизайн карточек для маркетплейсов - все это я могу создать в короткие сроки, которые будут оговариваться в зависимости от объема работы.
Работая со мной, вы получаете:
свободное время, тк не нужно тратить его на выполнение дополнительных задач;
эстетичные тематические видео и качественный визуал для ваших презентации и маркетплейсов;
профессиональный подход в работе, я уважаю и ценю ваше время;
высококачественную работу с текстом, соответствующую вашим требованиям
За более подробной информацией обращайтесь в личные сообщения!