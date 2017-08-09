Diana_Povilaitus

Начинающий верстальщик, отлично знаю HTML/CSS ,основы Javascript , полгода обучалась в компьютерной академии + 4 месяца курсов , справляюсь с проектами средней сложности , зато на отлично

Мои навыки:

-активность;

-пунктуальность;

-знание английского;

-высокая скорость выполнения работы;

-приятность в общении);

-стремление к обучению и саморазвитию.

Мой код:

-чистый;

-быстро загружается;

-легко читаем.

Готова работать за оплату ниже среднего для получения опыта и рейтинга на сайте.

Оплата только после получения готового проекта заказчиком , и его положительной оценки моей работы)