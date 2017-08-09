Diana_Povilaitus

Начинающий верстальщик, отлично знаю HTML/CSS ,основы Javascript , полгода обучалась в компьютерной академии + 4 месяца курсов , справляюсь с проектами средней сложности , зато на отлично
Мои навыки:
-активность;
-пунктуальность;
-знание английского;
-высокая скорость выполнения работы;
-приятность в общении);
-стремление к обучению и саморазвитию.
Мой код:
-чистый;
-быстро загружается;
-легко читаем.
Готова работать за оплату ниже среднего для получения опыта и рейтинга на сайте.
Оплата только после получения готового проекта заказчиком , и его положительной оценки моей работы)