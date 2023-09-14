Diana_Simonyan

О себе

👋 Меня зовут Диана и я веб-дизайнер из Новосибирска. У меня есть замечательная собака по кличке Альф, обожаю с ним проводить время на свежем воздухе.

В свободно время люблю почитать зарубежные детективы или просто поспать)

Не могу жить без музыки. Люблю такие жанры как: поп, рок, альтернативный метал.

👊 К работе отношусь щепетильно, стараюсь обращать внимание на детали. Люблю минимализм и уважаю пунктуальность.

Не люблю людей, которые необоснованно говорят, что техника от Apple «Не очень». Я же на оборот вижу для себя все + и – использования обеих операционных систем и предпочтение отдаю iOS.