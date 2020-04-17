Diana_Sogoyan

Администратор Инстаграмм-аккаунтов

Здравствуйте!Меня зовут Диана и я готова Вам помочь в ведении Вашего Инстаграмм-аккаунта.Если у Вас нет достаточного времени для того,чтобы отвечать подписчикам в комментариях,разбирать Директ и принимать подписки,то смело обращайтесь ко мне.Я хорошо разбираюсь в Инстаграмм и в других соцсетях.Обладаю адекватным общением.Готова также очищать комментарии от «спама» и прочих некорректных комментариев,устраивать ежедневные конкурсы и опросы на Вашей странице,помогать с написанием постов.Я пунктуальная,ответственная,общительная.Вся работа будет проделана своевременно.Опыта можно сказать почти нет,но все начинается с малого.Готова трудиться,для того,чтобы получить опыт работы и постепенно увеличивать его.