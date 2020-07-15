Diana_Solo

Диана Diana_Solo

 
29 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Сайты на платформе Тильда

Занимаюсь созданием сайтов на платформе Тильда. Это быстрее и дешевле, чем программирование! Делаю лендинги, сайты-визитки, интернет-магазины. Что входит в стоимость моих услуг? 

  • Разработка прототипа сайта
  • Анализ целевой аудитории
  • Подключение домена
  • Подключение форм оплаты
  • Подключение форм сбора данных
  • При необходимости пишу тексты для сайта
  • Рассказываю как можно редактировать сайт самостоятельно
  • Оказываю необходимую техподдержку в течение месяца после завершения работы над сайтом
Тексты для сайта