Diana_Solo

Сайты на платформе Тильда
Занимаюсь созданием сайтов на платформе Тильда. Это быстрее и дешевле, чем программирование! Делаю лендинги, сайты-визитки, интернет-магазины. Что входит в стоимость моих услуг?
- Разработка прототипа сайта
- Анализ целевой аудитории
- Подключение домена
- Подключение форм оплаты
- Подключение форм сбора данных
- При необходимости пишу тексты для сайта
- Рассказываю как можно редактировать сайт самостоятельно
- Оказываю необходимую техподдержку в течение месяца после завершения работы над сайтом
Действие аккаунта приостановлено!