копирайтинг/вебрайтинг

Копирайтинг, вебрайтинг, SEO-тексты.

Технический писатель.

Грамотный русский язык, включая пунктуацию и стилистику.

Текст могу заверстать красиво и удобочитаемо под полиграфию и под веб. Умею чистить код при вставке из Word, по желанию заказчика выдам текст сразу в виде чистого и корректного html-кода.

Найду и при необходимости обработаю иллюстрации.

Прекрасно знакома с тематикой handmade и материалов для творчества.

Быстро разберусь в любой новой теме.

Вёрстка фиксированная или резиновая, на дивах, таблицах или смешанная по желанию заказчика. Есть личная разработка -- SEO-оптимизированная таблица.

Минимальный вес, кроссбраузерность, SEO-дружелюбность. (устарело)