копирайтинг/вебрайтинг
Копирайтинг, вебрайтинг, SEO-тексты.
Технический писатель.
Грамотный русский язык, включая пунктуацию и стилистику.
Текст могу заверстать красиво и удобочитаемо под полиграфию и под веб. Умею чистить код при вставке из Word, по желанию заказчика выдам текст сразу в виде чистого и корректного html-кода.
Найду и при необходимости обработаю иллюстрации.
Прекрасно знакома с тематикой handmade и материалов для творчества.
Быстро разберусь в любой новой теме.
Вёрстка фиксированная или резиновая, на дивах, таблицах или смешанная по желанию заказчика. Есть личная разработка -- SEO-оптимизированная таблица.
Минимальный вес, кроссбраузерность, SEO-дружелюбность. (устарело)
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Портфолио
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