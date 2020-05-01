Diana_Watar

Диана Diana_Watar

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Если работать по совести - коронавирус обойдет тебя стороной.

Я обучилась созданию лендингов на курсах Михаила Тимочко. Занимаюсь созданием сайтов около года, параллельно продолжаю обучаться новым навыкам и фишкам. Также изучаю маркетинг и психологию чтобы лучше понимать, как правильно выстраивать смыслы на сайте, чтобы повышать конверсию.

  • Работаю по принципу 4U
  • Анализирую психологию ваших клиентов используя лестницу Ханта
  • Акцентирую внимание на смыслах, так как от них зависит конверсия на 80%
  • Провожу глубокий конкурентный анализ
портфолио: http://portfolio.diana-watar.tilda.ws