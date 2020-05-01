Diana_Watar

Если работать по совести - коронавирус обойдет тебя стороной.
Я обучилась созданию лендингов на курсах Михаила Тимочко. Занимаюсь созданием сайтов около года, параллельно продолжаю обучаться новым навыкам и фишкам. Также изучаю маркетинг и психологию чтобы лучше понимать, как правильно выстраивать смыслы на сайте, чтобы повышать конверсию.
- Работаю по принципу 4U
- Анализирую психологию ваших клиентов используя лестницу Ханта
- Акцентирую внимание на смыслах, так как от них зависит конверсия на 80%
- Провожу глубокий конкурентный анализ
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