Diana_Watar

Если работать по совести - коронавирус обойдет тебя стороной.

Я обучилась созданию лендингов на курсах Михаила Тимочко. Занимаюсь созданием сайтов около года, параллельно продолжаю обучаться новым навыкам и фишкам. Также изучаю маркетинг и психологию чтобы лучше понимать, как правильно выстраивать смыслы на сайте, чтобы повышать конверсию.