Diana_Zagrebina

frontend junior

Около полутора года назад начала изучать frontend разработку, в дальнейшем развиваясь в этом направлении. Подробно изучила JS и одну из самых популярных его библиотек - React(ну и другие не менее актуальные на данный момент технологии).В связи с прохождением учебы коммерческого опыта у меня нет, но в качестве закрепления материала на практике я писала пет-проекты, часть которых выложила на github https://github.com/Dianadskjflugl.

О пет-проектах:

1. todo list(список задач)

ссылка: https://todo-list-olive-five.vercel.app

2. Приложение для создания постов

ссылка: https://pet-project-rho.vercel.app