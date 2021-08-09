Dianakagim

Приветствую Вас в моем профиле
Что я могу Вам предложить:
- Создание сайта на Tilda от этапа маркетингового анализа до запуска функционального сайта, адаптированного под все устройства.
- лендинги;
- корпоративные сайты;
- интернет-магазины.
В работе я гарантирую:
- своевременное выполнение работы;
- качество;
- постоянную обратную связь;
- оперативное внесение правок.
Владею:
-Zero-блок;
-Figma;
-Photoshop.
Моя задача.
Создать сайт, приятный Вашей аудитории и выгодно отличающий Вас от конкурентов.
Так Ваш изначальный контент превращается в красивый сайт.
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