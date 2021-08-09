Dianakagim

Приветствую Вас в моем профиле

Что я могу Вам предложить:

- Создание сайта на Tilda от этапа маркетингового анализа до запуска функционального сайта, адаптированного под все устройства.

- лендинги;

- корпоративные сайты;

- интернет-магазины.

В работе я гарантирую:

- своевременное выполнение работы;

- качество;

- постоянную обратную связь;

- оперативное внесение правок.

Владею:

-Zero-блок;

-Figma;

-Photoshop.

Моя задача.

Создать сайт, приятный Вашей аудитории и выгодно отличающий Вас от конкурентов.

Так Ваш изначальный контент превращается в красивый сайт.