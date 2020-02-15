Переводчик

Знания иностранных языков: английский свободный; французский свободный; немецкий разговорный; финский разговорный; испанский разговорный.

Личные качества: ответственность и пунктуальность.

Профессиональные навыки: свободное владение письменным, последовательным и синхронным переводом, высокая скорость работы без потери качества, грамотная устная и письменная речь.

Владение компьютером: уверенный пользователь Windows, пакета программ Microsoft Office, фотошопа CS6.

Скорость печати 258 зн/мин, точность 99,7%