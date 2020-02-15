Переводчик
Знания иностранных языков: английский свободный; французский свободный; немецкий разговорный; финский разговорный; испанский разговорный.
Личные качества: ответственность и пунктуальность.
Профессиональные навыки: свободное владение письменным, последовательным и синхронным переводом, высокая скорость работы без потери качества, грамотная устная и письменная речь.
Владение компьютером: уверенный пользователь Windows, пакета программ Microsoft Office, фотошопа CS6.
Скорость печати 258 зн/мин, точность 99,7%
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