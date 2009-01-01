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Период работы 01.2009 – 05.2012
Москва. Компания коммерческой недвижимости «Проспект Мира»
Должность
Специалист по коммерческой недвижимости. Копирайтер.
Менеджер по персоналу.
Обязанности и достижения:
- исследование рынка коммерческой недвижимости и выявление его актуальных потребностей; - работа с клиентами по аренде и продаже коммерческой недвижимости; - разработка рекламной компании;
- написание уникальных рекламных текстов, а также контекстной рекламы; - собеседования при приёме на работу новых сотрудников, обучение и сопровождение до уровня
специалиста; - разработка и внедрение программы по выведению компании на актуальные позиции рынка
коммерческой недвижимости, нахождения и привлечения к сотрудничеству новых
клиентов с эксклюзивными предложениями (один из значимых результатов –
продажа здания для посольства Ирана.) - разработка и внедрение программы по обучению сотрудников; - разработка и внедрение психологической программы, а также мероприятий по созданию
положительного микроклимата в компании, успешной работы и повышения
производительности труда;
Период работы 08.2012 – 04. 2014
Москва. Удалённая работа в ЧП «Орлов»
Должность
Копирайтер
Обязанности
- написание уникальных текстов, контекстная реклама.
Москва. Удалённая работа в ВТБ–банке и компании ФинЭкс
Должность
Корректор. Копирайтер
Обязанности
- коррекция и написание текстов.
Дополнительные сведения
Помимо вышеописанного опыта, работала с новостными сайтами различной направленности:экономические, технические, медицинские, психологические, женские. Была главным редактором газеты в игре "Пути истории". Умею писать тексты различной стилистики, в том числе подготавливать интервью.
Свободно владею русским и украинским языками. Изучаю английский и итальянский языки, на данный момент базовая степень владения.
Личностные качества: желание всегда и во всём идти вперёд, стремиться к
большему и лучшему, коммуникабельность, доброжелательность, отзывчивость,
воспитанность, самоанализ и коррекция, желание всегда учиться, получать новый
опыт и достигать в нём результатов, открывать в себе новые способности и
таланты, обладаю творческими способностями.
В работе настойчива, нацелена на результат, ищу нестандартные подходы для улучшения
качества своей работы и самореализации в ней. С удовольствием пробую себя в
новых областях, легко и быстро обучаюсь.