Я тот человек, которого вы ищите!

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Период работы 01.2009 – 05.2012

Москва. Компания коммерческой недвижимости «Проспект Мира»

Должность

Специалист по коммерческой недвижимости. Копирайтер.

Менеджер по персоналу.

Обязанности и достижения:

- исследование рынка коммерческой недвижимости и выявление его актуальных потребностей; - работа с клиентами по аренде и продаже коммерческой недвижимости; - разработка рекламной компании;

- написание уникальных рекламных текстов, а также контекстной рекламы; - собеседования при приёме на работу новых сотрудников, обучение и сопровождение до уровня

специалиста; - разработка и внедрение программы по выведению компании на актуальные позиции рынка

коммерческой недвижимости, нахождения и привлечения к сотрудничеству новых

клиентов с эксклюзивными предложениями (один из значимых результатов –

продажа здания для посольства Ирана.) - разработка и внедрение программы по обучению сотрудников; - разработка и внедрение психологической программы, а также мероприятий по созданию

положительного микроклимата в компании, успешной работы и повышения

производительности труда;

Период работы 08.2012 – 04. 2014

Москва. Удалённая работа в ЧП «Орлов»

Должность

Копирайтер

Обязанности

- написание уникальных текстов, контекстная реклама.

Москва. Удалённая работа в ВТБ–банке и компании ФинЭкс

Должность

Корректор. Копирайтер

Обязанности

- коррекция и написание текстов.

Дополнительные сведения

Помимо вышеописанного опыта, работала с новостными сайтами различной направленности:экономические, технические, медицинские, психологические, женские. Была главным редактором газеты в игре "Пути истории". Умею писать тексты различной стилистики, в том числе подготавливать интервью.

Свободно владею русским и украинским языками. Изучаю английский и итальянский языки, на данный момент базовая степень владения.

Личностные качества: желание всегда и во всём идти вперёд, стремиться к

большему и лучшему, коммуникабельность, доброжелательность, отзывчивость,

воспитанность, самоанализ и коррекция, желание всегда учиться, получать новый

опыт и достигать в нём результатов, открывать в себе новые способности и

таланты, обладаю творческими способностями.

В работе настойчива, нацелена на результат, ищу нестандартные подходы для улучшения

качества своей работы и самореализации в ней. С удовольствием пробую себя в

новых областях, легко и быстро обучаюсь.