Dias_art

Алина Dias_art

 
19 летУкраина/Одесса
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Иллюстратор, контент менеджер

Меня зовут Алина, я иллюстратор,работник бьюти сферы, а так же  SMM специалист. Создаю коммерческие иллюстрации, дизайн, и не только. Мои навыки:

  • коммерчиские иллюстрации
  • растровые работы (Procreate)
  • векторные работы (Adobe Illustrator,Vectornator)
  • инфографика для брендов в соц.сетях (логотипы,визитки,прайсы,памятки и тд.)
  • контент менеджмент
  • построение визуала для вашего бренда в инстаграмм
  • анализ стратегии, запуск таргетированной рекламы
  • ведение инстаграмм
  • ведение тик ток
  • базовый английский
  • базовый французский
Кратко о моем образовании: 3 года IT колледжа, курс SMM-специалист от Genius spaceБуду рада с вами сотрудничать!