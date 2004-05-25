Иллюстратор, контент менеджер
Меня зовут Алина, я иллюстратор,работник бьюти сферы, а так же SMM специалист. Создаю коммерческие иллюстрации, дизайн, и не только. Мои навыки:
- коммерчиские иллюстрации
- растровые работы (Procreate)
- векторные работы (Adobe Illustrator,Vectornator)
- инфографика для брендов в соц.сетях (логотипы,визитки,прайсы,памятки и тд.)
- контент менеджмент
- построение визуала для вашего бренда в инстаграмм
- анализ стратегии, запуск таргетированной рекламы
- ведение инстаграмм
- ведение тик ток
- базовый английский
- базовый французский