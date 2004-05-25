Иллюстратор, контент менеджер

Меня зовут Алина, я иллюстратор,работник бьюти сферы, а так же SMM специалист. Создаю коммерческие иллюстрации, дизайн, и не только. Мои навыки:

коммерчиские иллюстрации

растровые работы (Procreate)

векторные работы (Adobe Illustrator,Vectornator)

инфографика для брендов в соц.сетях (логотипы,визитки,прайсы,памятки и тд.)

контент менеджмент

построение визуала для вашего бренда в инстаграмм

анализ стратегии, запуск таргетированной рекламы

ведение инстаграмм

ведение тик ток

базовый английский

базовый французский

Кратко о моем образовании: 3 года IT колледжа, курс SMM-специалист от Genius spaceБуду рада с вами сотрудничать!