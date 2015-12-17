DiashaDjin

Дипломы, курсовые работы, рефераты, доклады

Здравствуйте!

Меня зовут Диана. Я специализируюсь на дипломах, курсовых работах, рефератах, докладах, презентациях т.д. и т.п. по экономическому и юридическому профилю. Написание работ по другим темам возможно, но обговаривается.

Гарантия работ, оригинальность которых выше 65%-однозначно (без "натягивания", а "по-чистому").

Цена договорная (зависит от сложности работы, требований, предъявляемых к ней, сроком выполнения, наличием каких-либо включений (вашего плана работы, утвержденного преподавателем, научным руководителем и т.д.)

Работа над вашей курсовой и т.д. начинается после того, как Вами вносится оплата 25% от суммы заказа.