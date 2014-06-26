Компания Diatekc Media

Diatekc Media занимается разработкой веб-сайтов любого уровня сложности и дизайна, интернет-магазинов, сайтов для GPS-навигации и мониторинга, промо-сайтов, туристических сайтов, порталов. Мы наполняем веб-ресурсы, сопровождаем их, профессионально оптимизируем их и продвигаем в поисковых системах, занимаемся Интернет-рекламой, контекстной рекламой, графическим дизайном, разработкой баннеров, flash-банеров и flash-роликов, видео-рекламы, презентаций, и ... просто любыми интересными Web-проектами.

Почему именно мы?

1. Компания Diatekc Media занимается разработкой сайтов более 10 лет. В нашем портфолио числится несколько сотен сайтов. Наш опыт поможет Вам создать популярный и прибыльный интернет-магазин!

2. Компания Diatekc Media – юридическое лицо, что предоставляет гарантии выполнения работ, качественно и в срок, официальное заключение договоров.

3. Вы сможете заказать индивидуальный и оригинальный дизайн, со всем необходимым функционалом.

Наш сайт: diatekc.net.

Наши работы: diatekc.net/portfilio.