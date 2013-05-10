==========================SINESIS - a creative company!===========================
Делаю переводы текстов как технические, так и информационные (Англ.,Немецкий). Опыт написания статей для газет, блогов с фоторепортажем. Аннотации к продукции, концертам и пр. Оформляю статьи фотографиями, таблицами, коллажами на уровне фотошопа.
Рассматриваю долгосрочное сотрудничество.
Грамотные и уникальные тексты (95–100% по Advego), с использованием ключей согласно ТЗ. Редакторская корректировка после написания. Проверка текста на "воду" и "тошноту". Возможно выполнение больших объемов в установленный срок.
============================Наши достоинства===============================
-Написание текстов практически на любую тематику.
-Перевод текста.
-Индивидуальный подход к каждому заданию.
-Добавление к статье фоторепортажа, видео, таблицы.
-Выполнение в установленный срок.
-Уникальность от 95%
-Проверка текста на "Воду" и "Тошноту"
-Редакторская корректировка
===============================Расценки==================================
Копирайт: - $1.5/1000 символов бп
Рерайт: - $1/1000 символов бп
!!!Расценки на статьи с добавлением фото, видео, таблиц - оговариваются.
Перевод с немецкого на русский 3$/1000 символов бп
Перевод с русского на немецкий 4$/1000 символов бп
Перевод с английского на русский 3$/1000 символов бп
Перевод с русского на английский 4$/1000 символов бп
===============================Контакты==================================
Телефон: +38 (099) 303-02-03
Email: [email protected]
ICQ: 251245857
Skype: sinesis.company
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