"SinesiS" - а creative company!

==========================SINESIS - a creative company!===========================

Делаю переводы текстов как технические, так и информационные (Англ.,Немецкий). Опыт написания статей для газет, блогов с фоторепортажем. Аннотации к продукции, концертам и пр. Оформляю статьи фотографиями, таблицами, коллажами на уровне фотошопа.

Рассматриваю долгосрочное сотрудничество.

Грамотные и уникальные тексты (95–100% по Advego), с использованием ключей согласно ТЗ. Редакторская корректировка после написания. Проверка текста на "воду" и "тошноту". Возможно выполнение больших объемов в установленный срок.

============================Наши достоинства===============================

-Написание текстов практически на любую тематику.

-Перевод текста.

-Индивидуальный подход к каждому заданию.

-Добавление к статье фоторепортажа, видео, таблицы.

-Выполнение в установленный срок.

-Уникальность от 95%

-Проверка текста на "Воду" и "Тошноту"

-Редакторская корректировка

===============================Расценки==================================

Копирайт: - $1.5/1000 символов бп

Рерайт: - $1/1000 символов бп

!!!Расценки на статьи с добавлением фото, видео, таблиц - оговариваются.

Перевод с немецкого на русский 3$/1000 символов бп

Перевод с русского на немецкий 4$/1000 символов бп

Перевод с английского на русский 3$/1000 символов бп

Перевод с русского на английский 4$/1000 символов бп

===============================Контакты==================================

Телефон: +38 (099) 303-02-03

Email: [email protected]

ICQ: 251245857

Skype: sinesis.company