письменный переводчик китайского языка, удаленная работа

Цель: поиск удаленной работы

Ожидаемый уровень заработной платы: от 40 000 рублей.

Дата рождения: 06.12.1991

Город: Харбин

Моб. телефон: +86 1554668 2770

E-mail:[email protected]

Семейноеположение: не замужем

Образование:1999-2009г.Муниципальное общеобразовательное учреждение Алданского района «Гимназия г.

Алдан» Республика Саха (Якутия)2009-2012г.Благовещенский финансово-экономический колледж при Правительстве РФ. Специальность: Финансы и кредит; 2012-2013г.Северо-Восточный Лесохозяйственный университет, город Харбин. Курсыкитайского языка 1 год.2013-2018г.Хейлунцзянский университет Специальность: Международная торговля 2018-2019г.Харбинский технологический университет.Курсыкитайского 1 год.2019-2021г.Хейлунцзянский университет.Специальность: Переводчик.

Опыт работы: Устные и письменные переводы, выезды на выставки.

Дополнительная информация:

Знания иностранных языков: китайский, английский разговорный.

Владение компьютером: пользователь (Microsoft Office,Интернет, Скайп)

Личные качества: высокая стрессоустойчивость,ответственность и пунктуальность, понимание и принятие отличий в менталитете

людей разных культур и народов, обучаемость.

Профессиональные навыки: свободное владение письменнымпереводом, высокая скорость работы без потери качества, грамотная устная и

письменная речь.

Занятия всвободное время: Тренировка речи и практическое общение с носителями языка,просмотр фильмов на китайском/английском языках.