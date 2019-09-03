Цель: поиск удаленной работы
Ожидаемый уровень заработной платы: от 40 000 рублей.
Дата рождения: 06.12.1991
Город: Харбин
Моб. телефон: +86 1554668 2770
E-mail:[email protected]
Семейноеположение: не замужем
Образование:1999-2009г.Муниципальное общеобразовательное учреждение Алданского района «Гимназия г.
Алдан» Республика Саха (Якутия)2009-2012г.Благовещенский финансово-экономический колледж при Правительстве РФ. Специальность: Финансы и кредит; 2012-2013г.Северо-Восточный Лесохозяйственный университет, город Харбин. Курсыкитайского языка 1 год.2013-2018г.Хейлунцзянский университет Специальность: Международная торговля 2018-2019г.Харбинский технологический университет.Курсыкитайского 1 год.2019-2021г.Хейлунцзянский университет.Специальность: Переводчик.
Опыт работы: Устные и письменные переводы, выезды на выставки.
Дополнительная информация:
Знания иностранных языков: китайский, английский разговорный.
Владение компьютером: пользователь (Microsoft Office,Интернет, Скайп)
Личные качества: высокая стрессоустойчивость,ответственность и пунктуальность, понимание и принятие отличий в менталитете
людей разных культур и народов, обучаемость.
Профессиональные навыки: свободное владение письменнымпереводом, высокая скорость работы без потери качества, грамотная устная и
письменная речь.
Занятия всвободное время: Тренировка речи и практическое общение с носителями языка,просмотр фильмов на китайском/английском языках.