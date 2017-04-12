Diesel-parts28

Алексей Diesel-parts28

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$56
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

kartinaoil
Екатерина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$56
10 баллов
8 лет назад
Профессиональная настройка директа.
Сотрудничеством довольна, буду рада поработать ещё!
Спасибо за грамотно выполненную работу
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