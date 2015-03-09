Честность - главное оружие

Занимаюсь поддержкой и разработкой сайтов! Работаю с Joomla, Wordpress. Владею php, mysql, html, css, photoshop. Провожу SEO-настройку, пишу уникальные тексты, верстаю на Adobe Muse.

Долгое время занимался программированием на Progress 4GL.

Люблю минималистичный дизайн, четкое ТЗ и ответственный подход к делу