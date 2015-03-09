Честность - главное оружие
Занимаюсь поддержкой и разработкой сайтов! Работаю с Joomla, Wordpress. Владею php, mysql, html, css, photoshop. Провожу SEO-настройку, пишу уникальные тексты, верстаю на Adobe Muse.
Долгое время занимался программированием на Progress 4GL.
Люблю минималистичный дизайн, четкое ТЗ и ответственный подход к делу
Портфолио
- Разработка сервиса технической поддержки223 просмотра
- Блог на wordpress168 просмотров
- Верстка psd-шаблога187 просмотров
- Лендинг под ключ156 просмотров
- Лендинг под ключ165 просмотров
- Лендинг под ключ145 просмотров
- Лендинг под ключ220 просмотров
- Верстка psd-шаблога166 просмотров
- Сайт под ключ altairkm.kz127 просмотров
- Интернет-магазин ecodar.kz108 просмотров