Diff1986

Ярослав Андриянов Diff1986

 
37 летКазахстан/Алматы
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Честность - главное оружие

Занимаюсь поддержкой и разработкой сайтов! Работаю с Joomla, Wordpress. Владею php, mysql, html, css, photoshop. Провожу SEO-настройку, пишу уникальные тексты, верстаю на Adobe Muse. 

Долгое время занимался программированием на Progress 4GL.

Люблю минималистичный дизайн, четкое ТЗ и ответственный подход к делу

PHPWordPressMySQLHTMLCSSJoomlaPhotoshop
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