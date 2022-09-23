https://www.behance.net/fdd0a4cf

UX/UI дизайнер Самосовершенствуюсь и всегда стремлюсь к чему-то новому.

Мой дизайн поможет привлечь клиентов к вашему бизнесу и повысит их лояльность.

Что я создаю:

- Продающий лендинг

- Корпоративный сайт

- Имиджевый сайт

- Интернет магазин

- Постер/визитка/афиша/обложка

В процессе работы нас будут ждать следующие этапы:

1. Первым этапом работы будет интервью, которое поможет мне лучше понять ваши цели и задачи.

2. Определим тип сайта, исходя из ваших потребностей.

3. Поймем, что можно сделать, дабы выделить вас среди конкурентов.

4. Выявим целевую аудиторию и их потребности, чтобы найти как можно более оптимальные. решения, позволяющие закрыть страхи потенциального клиента.

5. Составление структуры будущего проекта, мудборда, подбор референсов, визуала.

6. Прототип.

7. Дизайн.

8. При необходимости - верстка на Tilda