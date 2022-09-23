UX/UI дизайнер Самосовершенствуюсь и всегда стремлюсь к чему-то новому.
Мой дизайн поможет привлечь клиентов к вашему бизнесу и повысит их лояльность.
Что я создаю:
- Продающий лендинг
- Корпоративный сайт
- Имиджевый сайт
- Интернет магазин
- Постер/визитка/афиша/обложка
В процессе работы нас будут ждать следующие этапы:
1. Первым этапом работы будет интервью, которое поможет мне лучше понять ваши цели и задачи.
2. Определим тип сайта, исходя из ваших потребностей.
3. Поймем, что можно сделать, дабы выделить вас среди конкурентов.
4. Выявим целевую аудиторию и их потребности, чтобы найти как можно более оптимальные. решения, позволяющие закрыть страхи потенциального клиента.
5. Составление структуры будущего проекта, мудборда, подбор референсов, визуала.
6. Прототип.
7. Дизайн.
8. При необходимости - верстка на Tilda