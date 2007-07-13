Молодой и творческий коллектив разработчиков в сфере информационных технологий и дизайна выполнит любой ваш заказ в кратчайшие сроки и за умеренную плату.

Наша главная специализация это разработка и внедрение Интернет решений различной сложности, изготовление рекламной и информационной продукции для вашего бизнеса.

Используемые технологии и навыки:

веб-программирование(РНР, JavaScript, HTML, XHTML, DHTML, CSS, MySQL);

полиграфия и дизайн (Adobe Photoshop, InDesign, QuarkExpress, CorelDraw);