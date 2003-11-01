Digital2003

Веб дизайнер
Всем привет!Меня зовут Саидахрор, и я веб-дизайнер.
Услуги:
1) Landing Page
2) Многостраничный сайт
3) Интернет - магазин
4) Презентации
4) Веб - дизайн сайтов
5) Веб - дизайн чек - листов/гайдов
7) Дизайн инстаграм пост
Этапы работы:
1) Анализ вашего бизнеса
2) Анализ конкурентов
3) Подбор референсов
4) Создание прототипа
5) Отрисовка дизайна
Рабочие инструменты:
1) Figma
2) Adobe Photoshop
3) Tilda
Немного о себе:
Я закончила профессиональные курсы
по веб - дизайну в Profit School. В настоящее время продолжаю
“прокачивать” себя как специалиста.
Цена моих услуг зависит от объема работ.
За дополнительной информацией просьба
обращаться в ЛС