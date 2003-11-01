Digital2003

Веб дизайнер

Всем привет!Меня зовут Саидахрор, и я веб-дизайнер.

Услуги:

1) Landing Page

2) Многостраничный сайт

3) Интернет - магазин

4) Презентации

4) Веб - дизайн сайтов

5) Веб - дизайн чек - листов/гайдов

7) Дизайн инстаграм пост

Этапы работы:

1) Анализ вашего бизнеса

2) Анализ конкурентов

3) Подбор референсов

4) Создание прототипа

5) Отрисовка дизайна

Рабочие инструменты:

1) Figma

2) Adobe Photoshop

3) Tilda

Немного о себе:

Я закончила профессиональные курсы

по веб - дизайну в Profit School. В настоящее время продолжаю

“прокачивать” себя как специалиста.

Цена моих услуг зависит от объема работ.

За дополнительной информацией просьба

обращаться в ЛС