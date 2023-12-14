Разработка сайтов "под ключ"
Занимаюсь разработкой сайтов "под ключ" сотрудничаю с компаниями и по индивидуальному заказу. Все зависимости от бюджета сайт будет доведен до идеала и с необходимым функционалом.
Разрабатываю сайты с нуля (разработка дизайна, SEO, функционала), на четырех языках (EN,PL,BY,RU).
Работаю на Wordpress и Tilda.
Большой опыт в маркетинговых стратегиях по привлечению клиентов.
Портфолио
- Разработка сайта с нулянет просмотров
- Разработка нового дизайна сайтанет просмотров
Наполнение сайтов
нет отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
#1541
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $300от 5 дней
#2645