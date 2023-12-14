DigitalEasyUp

Владислав DigitalEasyUp

 
25 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Разработка сайтов "под ключ"

Занимаюсь разработкой сайтов "под ключ" сотрудничаю с компаниями и по индивидуальному заказу. Все зависимости от бюджета сайт будет доведен до идеала и с необходимым функционалом.

Разрабатываю сайты с нуля (разработка дизайна, SEO, функционала), на четырех языках (EN,PL,BY,RU).

Работаю на Wordpress и Tilda.

Большой опыт в маркетинговых стратегиях по привлечению клиентов.

Портфолио

Наполнение сайтов
нет отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
#1541
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $300от 5 дней
#2645