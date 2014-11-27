DigitalFlare

Дешево? Быстро? Может всё-таки качественно?

7 лет профессионально работаю в 3d studio max, adobe photoshop, adobe after effect, sony vegas 9.0 pro и некоторых других клипмейкерских программах.

Мне очень нравится кем я работаю и всегда выполняю поставленную задачу с большим интересом и широкой улыбкой :)

Участие в конкурсах и награды:

3 раза участвовал на областных соревнованиях челябинской области по статической графике, занимал 3,2,1 места.

Получил удостоверение в области компьютерных технологий от главы г. Челябинска.