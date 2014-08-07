DigitalForce

Digital Force - мир выгодных решений, мощных стратегий и скрупулёзной аналитики!

Наша компания предоставляет полный комплекс услуг по Интернет маркетингу. Мы будем полезны вашему бизнесу на многих стадиях — от первичной идеи и бизнес-плана, далее по разработке сайта, настройке рекламы, анализу рекламных каналов и планировании продаж предприятия.

Наша миссия — показать, что интернет-маркетинг и электронная коммерция работает. Открыть эту сферу тем, кто еще не использует он-лайн инструменты во благо своего бизнеса.

Наша цель — найти оптимальное решение и показать его сильные и слабые стороны. Как сказал Джеймс Алтучер “У вас всегда должна быть возможность выйти из переговоров. Если вы не можете выйти из переговоров, то это не переговоры. Это лишь обсуждение условий вашего рабства.”».