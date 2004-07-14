✿Привлекательные аватарки, шапки и превью с уникальным дизайном✿

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Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю привлекающие аватарки, шапки, превью и баннеры, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует дополнительных макетов.

Качественно разрабатываю привлекающие аватарки, шапки, превью и баннеры, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует дополнительных макетов. Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в работу по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на работу.

В течение недели после передачи архива с готовой работой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Всегда готов общаться по голосу. Хотите? Тогда давайте созвонимся и всё обсудим по Discord или Telegram)

Род занятий:

- Разработка креативных и уникальных аватарок, шапок.

- Работаю в Ps, Ae, Au, Pr, Cinema 4D, Vegas, SAI/

- Разработка интересных и привлекательных превью и баннеров.

- Видеомонтаж, любых видеороликов, как нарезок так и блогов, влогов, стримов, панорам.

- Обработка звука, очистка от лишнего шума, сведение.

Технологии:

- Photoshop, Adobe Premier Pro, Adobe After Effects, Vegas Pro, Cinema 4D, Adobe Audition, FL Studio, SAI

Моя работа может быть выполнена в любом формате, размере и разрешении:

FullHD, HD, 4K, а также другие разрешения и размеры.

Образование:

Художественное

Закончил художественную школу

За плечами имеется 9 лет опыта рисования на бумаге и сформировавшееся мышление.

Портфолио:

- https://www.weblancer.net/users/DigitalMajor/portfolio/

Связь: E-mail: [email protected]



Телеграм: https://t.me/DigitalMajor



Discord: DigitalMajor#3065 Оплата﻿



Qiwi 89100193789 Visa 4276 4000 2761 8553 МИР

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком