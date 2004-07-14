Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю привлекающие аватарки, шапки, превью и баннеры, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует дополнительных макетов.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в работу по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на работу.В течение недели после передачи архива с готовой работой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: https://t.me/DigitalMajor
- Discord: DigitalMajor#3065
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Всегда готов общаться по голосу. Хотите? Тогда давайте созвонимся и всё обсудим по Discord или Telegram)
Род занятий:
- Разработка креативных и уникальных аватарок, шапок.
- Работаю в Ps, Ae, Au, Pr, Cinema 4D, Vegas, SAI/
- Разработка интересных и привлекательных превью и баннеров.
- Видеомонтаж, любых видеороликов, как нарезок так и блогов, влогов, стримов, панорам.
- Обработка звука, очистка от лишнего шума, сведение.
Технологии:
- Photoshop, Adobe Premier Pro, Adobe After Effects, Vegas Pro, Cinema 4D, Adobe Audition, FL Studio, SAI
Моя работа может быть выполнена в любом формате, размере и разрешении:
FullHD, HD, 4K, а также другие разрешения и размеры.
Образование:
Художественное
Закончил художественную школу
За плечами имеется 9 лет опыта рисования на бумаге и сформировавшееся мышление.
Портфолио:
- https://www.weblancer.net/users/DigitalMajor/portfolio/
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: https://t.me/DigitalMajor
- Discord: DigitalMajor#3065
Оплата
- Qiwi 89100193789
Visa 4276 4000 2761 8553
МИР
Связь:
- Шапка для YouTube канала137 просмотров
- Баннер для заставки Twich112 просмотров
- Баннер для игрового направления115 просмотров
- Аватарка для развлекательного YouTube канала133 просмотра
- Аватарка для YouTube канала в простом арт-стиле103 просмотра
- Превью для видеоролика82 просмотра
- Видеомонтаж со стрима71 просмотр