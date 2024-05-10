DigitalPro2

Веб-студия, интернет-маркетинг, консалтинг

Хотите больше лидов, заявок и прибыли?

Для Вас и Вашего бизнеса мы делаем:

- Настройка таргетированной рекламы Вконтакте, Одноклассники;

- Настройка Яндекс Директ;

- Настройка Google Ads;

- Копирайтинг;

- SEO продвижение;

- Продвижение в Instagram;

- Веб-дизайн;

- Создание сайтов;

- Создание интернет-магазинов;

- Создание Landing Page;

- Аудит и консалтинг;

- Маркетинговое консультирование;

- Бизнес-консультирование, бизнес-консалтинг;

- Управленческое консультирование, управленческий консалтинг;

- Финансовый менеджмент, финансовый консалтинг;

- Тренинги, бизнес-тренинги.

Факты о нас.

Если откликается хотя бы один из перечисленных пунктов, то услуги вам подходят:

- Не надо постоянно искать новых интернет-маркетологов взамен уходящих или нанимать в штат;

- Возьмем на себя контекст, таргетинг и т.д. и освободим вас от этих забот, чтобы вы могли заниматься

другими вопросами;

- Работаем удаленно. Возможно, под контролем вашего интернет-маркетолога;

- Предоставляем отчеты по основным показателям: количество кликов, средняя стоимость клика, количество

конверсий, цена конверсии;

- У вас есть доступ к Яндекс Метрике и Google Analytics. Вы владеете своими аккаунтами в Google Ads, Яндекс

Директ и т.д.;

- За ведение рекламы отчитываемся регулярно, вы можете проконтролировать;

- Выделяем специалистов с опытом работы в вашей нише;

- Добросовестно работаем с небольшим бюджетом, согласовываем KPI;

- Срок выполнения работ от 1 дня;

- Вносим свои предложения, проявляем активность, инициативность;

- Слышим вас и делаем то, что нужно вам;

- Всегда на связи и погружены в ваш бизнес. Техническая поддержка 24/7;

- Уже есть люди, которые знают вашу сферу и смогут заменить специалиста в случае форм-мажора.

Напишите нам

https://digitalproweb.ru

Или на почту:

[email protected]

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