DigitalPro2

Хотите больше лидов, заявок и прибыли?
Для Вас и Вашего бизнеса мы делаем:
- Настройка таргетированной рекламы Вконтакте, Одноклассники;
- Настройка Яндекс Директ;
- Настройка Google Ads;
- Копирайтинг;
- SEO продвижение;
- Продвижение в Instagram;
- Веб-дизайн;
- Создание сайтов;
- Создание интернет-магазинов;
- Создание Landing Page;
- Аудит и консалтинг;
- Маркетинговое консультирование;
- Бизнес-консультирование, бизнес-консалтинг;
- Управленческое консультирование, управленческий консалтинг;
- Финансовый менеджмент, финансовый консалтинг;
- Тренинги, бизнес-тренинги.
Факты о нас.
Если откликается хотя бы один из перечисленных пунктов, то услуги вам подходят:
- Не надо постоянно искать новых интернет-маркетологов взамен уходящих или нанимать в штат;
- Возьмем на себя контекст, таргетинг и т.д. и освободим вас от этих забот, чтобы вы могли заниматься
другими вопросами;
- Работаем удаленно. Возможно, под контролем вашего интернет-маркетолога;
- Предоставляем отчеты по основным показателям: количество кликов, средняя стоимость клика, количество
конверсий, цена конверсии;
- У вас есть доступ к Яндекс Метрике и Google Analytics. Вы владеете своими аккаунтами в Google Ads, Яндекс
Директ и т.д.;
- За ведение рекламы отчитываемся регулярно, вы можете проконтролировать;
- Выделяем специалистов с опытом работы в вашей нише;
- Добросовестно работаем с небольшим бюджетом, согласовываем KPI;
- Срок выполнения работ от 1 дня;
- Вносим свои предложения, проявляем активность, инициативность;
- Слышим вас и делаем то, что нужно вам;
- Всегда на связи и погружены в ваш бизнес. Техническая поддержка 24/7;
- Уже есть люди, которые знают вашу сферу и смогут заменить специалиста в случае форм-мажора.
Напишите нам
Или на почту:
Или в соцсетях:
youtube.com/channel/UCV6qUvzXHOnD9qz0zIZvF5g
zen.yandex.ru/id/628fe31a99231a7eab8db048