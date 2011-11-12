Юридические услуги (широкий спектр)

Юрист. Образование высшее.

Опыт работы в сфере: гражданского, банковского, корпоративного, налогового, трудового, семейного и жилищного, арбитражного, авторского права.

Оказываю юридические услуги:

- подготовка, правовая экспертиза и анализ договоров поставки, купли-продажи, аренды, подряда, оказания услуг, цессии, банковского счета, банковского вклада, франчайзинга, авторского права, авторского заказа, агентского и кредитного договора, лицензионного договора а также договоров создания, купли-продажи, аренды и продвижения веб-сайтов;

- по защите прав потребителя (ФЗ «О защите прав потребителя»);

- по вопросам жилищного права;

- по вопросам в сфере НК РФ (налоговое право)

- по вопросам трудового права (ТК РФ), а также вопросам гражданско-правовых отношений (договоров) и аутсорсинга;

- по вопросам корпоративного права;

- по вопросам недвижимости (купля-продажа, аренда с выкупом, ипотека, аренда, субаренда)

- подготовка претензий и исковых заявлений, представление интересов в суде (арбитражном, общей юрисдикции)

- разработка локальных документов (положений, инструкций, регламентов);

Выполняю обзорные и аналитические статьи на правовую тему, комментарии к законодательству, возможна помощь по подготовке курсовых, дипломных и диссертационных работ в сфере права и других гуманитарных дисциплин.

Мобильна. Гарантирую высокую степень исполнительности и качества работы