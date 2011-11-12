Юрист. Образование высшее.
Опыт работы в сфере: гражданского, банковского, корпоративного, налогового, трудового, семейного и жилищного, арбитражного, авторского права.
Оказываю юридические услуги:
- подготовка, правовая экспертиза и анализ договоров поставки, купли-продажи, аренды, подряда, оказания услуг, цессии, банковского счета, банковского вклада, франчайзинга, авторского права, авторского заказа, агентского и кредитного договора, лицензионного договора а также договоров создания, купли-продажи, аренды и продвижения веб-сайтов;
- по защите прав потребителя (ФЗ «О защите прав потребителя»);
- по вопросам жилищного права;
- по вопросам в сфере НК РФ (налоговое право)
- по вопросам трудового права (ТК РФ), а также вопросам гражданско-правовых отношений (договоров) и аутсорсинга;
- по вопросам корпоративного права;
- по вопросам недвижимости (купля-продажа, аренда с выкупом, ипотека, аренда, субаренда)
- подготовка претензий и исковых заявлений, представление интересов в суде (арбитражном, общей юрисдикции)
- разработка локальных документов (положений, инструкций, регламентов);
Выполняю обзорные и аналитические статьи на правовую тему, комментарии к законодательству, возможна помощь по подготовке курсовых, дипломных и диссертационных работ в сфере права и других гуманитарных дисциплин.
Мобильна. Гарантирую высокую степень исполнительности и качества работы
- ДОГОВОР на создание корпоративного Web-сайта814 просмотров
- Договор оказания услуг553 просмотра
- Договор Аренды504 просмотра
- Договор о сотрудничестве с НИИ500 просмотров
- Завление в Арбитражный суд514 просмотров
- Жалоба на решение налогового органа509 просмотров
- Договор цессии510 просмотров
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- Комментарии (фрагмент) к ФЗ-56 от 30 апреля 2008г564 просмотра
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