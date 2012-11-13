Захвачу мир

"Удобство в том, чтобы было удобно. И не теряло при этом привлекательности".

Со скромной гордостью поведаю, что этим летом я как-то раз красил, чтобы было покрашено. И при этом не теряло бы свойств забора. Или, к примеру, сегодня ел, чтобы было съедено. И не теряло бы при этом своих питательных качеств. По крайней мере, у меня внутри и, как минимум, некоторое время.

Я ну хоть чуточку, хоть капельку, хоть немножечко дизайнер? Ответьте, Колпиков, а?