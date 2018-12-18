ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО!

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Я окончила ВЮИ И МГЭИ. Стаж работы с 2014 г, но несмотря на это я стараюсь выполнять свою работу качественно и в кратчайшие сроки. В большинстве случаев я нацелена на досудебное урегулирование вопросов , но если невозможно до конца уладить спор, то в суде вы получаете максимальную поддержку с моей стороны.Обладаю такими качествами как: честность,трудолюбие и ответственность, которые важны в работе. Обращайтесь! Всегда рада сотрудничать и помогать своим клиентам.