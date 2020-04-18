Копирайтер, рерайтер, редактор, журналист

Здравствуйте!

Вам не кажется что все заявки кандидатов похожи друг на друга? Давайте, я попробую заинтересовать вас другим способом.

Я журналист, редактор, копирайтер, рерайтер.

1. Результат 100%. Вы получите готовый текст, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.

2. Всегда на связи. Оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.

3. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки.