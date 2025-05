There is no religion higher than truth

Образование высшее.

Окончил Киевский политехнический институт в 1995, факультет информатики и вычислительной техники.

Специальность инженер интегрированных систем и комплексов.

20 лет работал в администрации компаний, занимающихся электронной техникой.

Последнее время писал статьи для сайта компании, занимающейся обслуживанием автотехники, отвечал на вопросы клиентов на странице Facebook (русский и украинский языки).

Готовил бизнес-план, презентации, проекты для рассмотрения в государственных учреждениях.

Отличное знание письменного русского и украинского языков.

Примеры личных работ ( создание сайта, администрирование страницы в FB )

https://www.jtmm.com.ua

www.facebook.com/Jnutraceuticals

Базовое знание английского языка.

Хобби: физика, шахматы, литература, кино.

Победитель конкурса по созданию художественных голограмм в Москве 2005.

Имею публикации в журналах.

Представлял компании различного профиля на выставках.