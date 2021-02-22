Образование высшее.
Окончил Киевский политехнический институт в 1995, факультет информатики и вычислительной техники.
Специальность инженер интегрированных систем и комплексов.
20 лет работал в администрации компаний, занимающихся электронной техникой.
Последнее время писал статьи для сайта компании, занимающейся обслуживанием автотехники, отвечал на вопросы клиентов на странице Facebook (русский и украинский языки).
Готовил бизнес-план, презентации, проекты для рассмотрения в государственных учреждениях.
Отличное знание письменного русского и украинского языков.
Примеры личных работ ( создание сайта, администрирование страницы в FB )
www.facebook.com/Jnutraceuticals
Базовое знание английского языка.
Хобби: физика, шахматы, литература, кино.
Победитель конкурса по созданию художественных голограмм в Москве 2005.
Имею публикации в журналах.
Представлял компании различного профиля на выставках.