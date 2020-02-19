Создатель прекрасного✨

Творческая личность с большим прошлым и будущим.

Почему? Потому что я:

- Художник (рисую и делаю всё) ;

- Швея (шью платья) ;

- Повар, кондитер (готовлю и придумываю новые рецепты) ;

- Парикмахер (делаю причёски и стрижки) ;

- Так же пишу проекты и стихи.

Мои достижения :

- Рисованию обучалась 4 года. Имею множество грамот за 7 лет.

- Шить училась с раних лет.

- Поваром, кондитером я учусь на данный момент уже 3 год из 4-х.

- Парикмахером я являюсь уже 2 года, в основном делаю причёски.

- Первый мой исследовательский проект я защищала в Уфе, где получила первое место среди колледжей.

А стихи - это хобби, за которые я получала грамоты в школьные годы.