Дилара Салихова DilaraSalihovaDilaraSalihova
22 годаРоссия/Туймазы
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создатель прекрасного✨
Творческая личность с большим прошлым и будущим.
Почему? Потому что я:
- Художник (рисую и делаю всё) ;
- Швея (шью платья) ;
- Повар, кондитер (готовлю и придумываю новые рецепты) ;
- Парикмахер (делаю причёски и стрижки) ;
- Так же пишу проекты и стихи.
Мои достижения :
- Рисованию обучалась 4 года. Имею множество грамот за 7 лет.
- Шить училась с раних лет.
- Поваром, кондитером я учусь на данный момент уже 3 год из 4-х.
- Парикмахером я являюсь уже 2 года, в основном делаю причёски.
- Первый мой исследовательский проект я защищала в Уфе, где получила первое место среди колледжей.
А стихи - это хобби, за которые я получала грамоты в школьные годы.
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Портфолио
- Форма рисунка84 просмотра
- ART112 просмотров
- Герои мультфильма90 просмотров
- Портрет в стиле Snapchat96 просмотров
- Надежда (портрет)65 просмотров