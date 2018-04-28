Монтаж и обработка ваших роликов по доступным ценам.

Все мои работы здесь :https://vk.com/album-155999646_249616156

А также здесь:https://vk.com/videos-155999646?section=album_1

Обработка фотографий в Adobe Photoshop; Adobe Lightroom - от 300 рублей.

Монтаж видео в Adobe Premiere Pro - от 350 рублей.

Обработка и сведение звуковых файлов в Adobe Audition - от 200 рублей.

Создание Intro и Outro для вашего канала Youtube - от 150 рублей.

Создание логотипа для вашей компании - от 150 рублей.

Создание дизайна для вашей группы в ВК / канала на Youtube - от 250 рублей.

Пиминов Никита Васильевич - опыт работы в графическом дизайне 2 года.