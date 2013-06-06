Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
12 лет назад
Заказчику понравился подобранный шрифт! Хорошая работа! Юля, успехов вам в дальнейшей работе!
Ответный отзыв
Очень приятно было поучаствовать в конкурсе! Заказчик - отличный! Быстрая оплата. Всем рекомендую.
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $150
от 3 дней
#864
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$20/час
от $50от 2 дней
#512
Наружная реклама
нет отзывов
$40/час
от $100от 5 дней
#587
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$30/час
от $200от 10 дней
#673
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$20/час
от $50от 3 дней
#1497
Баннеры
нет отзывов
$20/час
от $30от 2 дней
#1509
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$30/час
от $100от 3 дней
#1859
Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#2257