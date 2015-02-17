Веб-дизайнер
Шарипов Дильшод
Возраст: 20 лет;
Опыт работы: 2 года;
Регион: Душанбе, Таджикистан.
Образование 2010-2014:
Российско Таджитско Славянский университет.
Факультет экономический
Опыт работы:
08.20013 – наст. время
Веб-дизайнер
Разработка дизайна сайтов.
Увлечения:
Цифровая фотография (фотограф);
Бодибилдинг;
Боевые искусства.
Личные качества:
Ответственность, пунктуальность, желание работать, умение быстро приобретать новые знания, умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. Не сижу в социальных сетях.