Веб-дизайнер

Шарипов Дильшод

Возраст: 20 лет;

Опыт работы: 2 года;

Регион: Душанбе, Таджикистан.

Образование 2010-2014:

Российско Таджитско Славянский университет.

Факультет экономический

Опыт работы:

08.20013 – наст. время

Веб-дизайнер

Разработка дизайна сайтов.

Увлечения:

Цифровая фотография (фотограф);

Бодибилдинг;

Боевые искусства.

Личные качества:

Ответственность, пунктуальность, желание работать, умение быстро приобретать новые знания, умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. Не сижу в социальных сетях.